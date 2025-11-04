Course de l’Amazone 2026

Esplanade Nelson Mandela Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’amazone vous donne rendez-vous pour sa 18e édition le dimanche 7 juin 2026 au cœur du Havre ! Enfants de la petite foulée, coureuses, marcheuses, bénévoles, partenaires, poursuivons notre précieuse mobilisation.

Courir et marcher ensemble, animer notre ville d’un long ruban rose solidaire, aborder le sujet de la maladie et diffuser un maximum de messages de préventions, mettre en avant les associations locales actives auprès des personnes concernées, aider à financer les associations et la recherche, témoigner de son soutien…

L’amazone c’est tout ça !

En 2025 nous étions sur les battantes, les guerrières, ce que sont les amazones et toutes les femmes qui luttent contre le cancer du sein. Pour 2026, nous restons dans une dynamique de femme déterminées, audacieuses, indépendantes, avec du caractère, mais aussi de l’esthétisme et de la joie ! Direction le far west, avec cactus, coucher de soleil, santiag, chapeau et lasso. Tendance émergente en 2025, ce thème sera plus que jamais d’actualité en 2026 ce qui vous permettra de vous l’approprier d’autant plus.

Et pour vous messieurs, il en va de même. Nous aimons les thèmes qui parlent à toutes et tous, des plus jeunes aux plus expérimentés !

Nous avons hâte de vous voir parés de bandanas, d’étoile de shérif ou encore de franges le 7 juin 2026.

Retrouvez le détail de l’événement ainsi que les modalités d’inscription sur courselamazone.com .

Esplanade Nelson Mandela Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 54 43 contact@courselamazone.com

English : Course de l’Amazone 2026

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Course de l’Amazone 2026 Le Havre a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie