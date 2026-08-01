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AGENDA · Eyragues

Course de taureaux Ligue PACA Chemin de Saint-Jean Eyragues

vendredi 7 août 2026 · Chemin de Saint-Jean · Eyragues

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Chemin de Saint-Jean
Adresse
Arènes
Ville
13630 Eyragues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
5 5 5

Eyragues

Course de taureaux Ligue PACA

Vendredi 7 août 2026 à partir de 17h30. Chemin de Saint-Jean Arènes Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Course camarguaise organisée par le Club Taurin La Bourgine à Eyragues, avec les manades Blanc, Rambier-Cavallini et Nicollin.
Préparez vous à vivre un moment intense, de tradition et de spectacle.
Organisé par le club taurin La Bourgine et avec la participation des manades Blanc, Rambier-Cavallini et Nicollin !   .

Chemin de Saint-Jean Arènes Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 82 32  ctpr.labourgine@gmail.com

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English :

A Camargue bull race organized by the La Bourgine Bullfighting Club in Eyragues, featuring the Blanc, Rambier-Cavallini, and Nicollin herds.

L’événement Course de taureaux Ligue PACA Eyragues a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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