Course de taureaux Ligue PACA Chemin de Saint-Jean Eyragues

Informations pratiques

Eyragues

Course de taureaux Ligue PACA

Vendredi 7 août 2026 à partir de 17h30. Chemin de Saint-Jean Arènes Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Course camarguaise organisée par le Club Taurin La Bourgine à Eyragues, avec les manades Blanc, Rambier-Cavallini et Nicollin.

Préparez vous à vivre un moment intense, de tradition et de spectacle.

Organisé par le club taurin La Bourgine et avec la participation des manades Blanc, Rambier-Cavallini et Nicollin ! .

Chemin de Saint-Jean Arènes Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 82 32 ctpr.labourgine@gmail.com

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English :

A Camargue bull race organized by the La Bourgine Bullfighting Club in Eyragues, featuring the Blanc, Rambier-Cavallini, and Nicollin herds.

L’événement Course de taureaux Ligue PACA Eyragues a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence