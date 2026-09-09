Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Course des cafés

Samedi 3 octobre 2026 de 15h à 17h.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

La course des garçons de café fait son grand retour à St Rémy-de-Provence, sous un nouveau nom la Course des Cafés. Le défi faire le tour de ville, plateau en main, sourire aux lèvres, le plus vite possible, sans courir et sans rien renverser !

Course des cafés

La célèbre course des garçons de café fait son grand retour à Saint-Rémy-de-Provence, sous un nouveau nom la Course des Cafés. Le défi faire le tour de ville, plateau en main, sourire aux lèvres, le plus vite possible mais surtout sans courir et sans rien renverser !



Deux parcours sont proposés



– la grande course réservée aux adultes, se déroulera en relais autour du Cours. Les cafés de Saint-Rémy sont invités à constituer leur équipe, composée de quatre participants. Les inscriptions se font directement auprès des cafés partenaires avant d’être centralisées par le musée des Alpilles.

– la petite course destinée aux enfants, empruntera quant à elle la rue du Parage, la place Favier, la rue Carnot et la rue du Petit Puits. Les inscriptions se font auprès de la Maison de la Jeunesse. .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

The waiters’ race is making a comeback in St Rémy-de-Provence, under a new name: the Course des Cafés. The challenge: to circle the town, tray in hand, with a smile on your face, as quickly as possible, without running and without spilling a drop!

L’événement Course des cafés Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-28 par Parc Naturel Régional des Alpilles