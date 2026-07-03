Course des Etangs Rue Edmond Rostand Marignane

Informations pratiques

Marignane

Course des Etangs

Dimanche 30 août 2026.

Départs et arrivées au Parc des sports du Bolmon (stade Macquet).

– 9h10 départ marche

– 9h20 départ course PMR.

– 9h départ course à pied, 5 kms

– 9h30 départ course à pied, 10 kms



Retrait des dossards le 29 août de 14h à 17h et le 30 août à partir de 7h30 jusqu’à 9h15 au Parc des sports du Bolmon (stade Maquet).

Annulé en cas de mauvais temps. Rue Edmond Rostand Parc des sports du Bolmon, stade Macquet (départs et arrivées) Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

A vos marques, prêts, partez ! La Course des Etangs revient encore cette année.

C’est une course pédestre qui vous fait découvrir un parcours atypique.

Outre le fait qu’il y ait un gagnant, un perdant, au final, un même objectif prendre du plaisir !

Très bon test de reprise pour l’ensemble des participants.

Venez nombreux sur le parcours les encourager !



Epreuves à allures libres ouvertes à tous, licenciés ou non, à partir de la catégorie cadet(te).

Les organisateurs souscrivent une couverture d’assurance responsabilité civile . Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement (responsabilité civile).

Voir toutes les informations de la manifestation dans le règlement (voir onglet multimédias), site de la Ville… .

Rue Edmond Rostand Parc des sports du Bolmon, stade Macquet (départs et arrivées) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On your marks, get set, go! The Course des Etangs is back again this year.

It’s a walking race that takes you through an unusual course.

In addition to the fact that there’s a winner and a loser, the ultimate aim is the same: to have fun!

L’événement Course des Etangs Marignane a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Marignane