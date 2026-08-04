Informations pratiques

Plougasnou

Course d’orientation en famille sur Primel

Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Nous vous proposons une course d’orientation familiale pour découvrir le site de Primel tout en jouant. Muni d’une carte, il vous faudra trouver les balises mais aussi résoudre des énigmes.

Animation gratuite. Inscription possible en ligne sur le site de l’ULAMiR CPIE rubrique agenda .

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 51 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Course d’orientation en famille sur Primel Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-29 par OT BAIE DE MORLAIX