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Course d’orientation et jeu Learn-O Col de Couraduque Aucun

mercredi 2 septembre 2026 · Col de Couraduque · Aucun

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Col de Couraduque
Adresse
AUCUN
Ville
65400 Aucun
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Aucun

Course d’orientation et jeu Learn-O

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-02 12:30:00

Date(s) :
2026-09-02

Course d’Orientation & Learn-O.
Deux aventures nature à découvrir !

Deux activités ludiques et accessibles pour s’amuser en plein air, dès 3 ans !

– Course d’Orientation partez à la recherche de balises cachées dans la nature et tentez de retrouver 6 personnages mystérieux. Esprit d’équipe, observation et challenge sont au rendez-vous !

– Learn-O un jeu interactif et éducatif, mêlant réflexion et mouvement.

Grâce à un doigt électronique, validez les balises et résolvez des énigmes sur des thèmes variés nature, maths, culture, etc. Nouveauté animaux du parc national des Pyrénées !
Chacun choisit son activité… et peut changer à tout moment !

En solo, en famille ou entre amis, tous niveaux confondus. Une seule règle s’amuser tout en apprenant !
-Activité réalisable en famille, entre amis, en groupe ! Pour petits et grands, à partir de 3 ans et tous niveaux.
-Activité animée et encadrée par Pyrénées Ludiques.
-Réservation obligatoire.   .

Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 61 60 75  pyreneesludiques@gmail.com

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English :

Orienteering & Learn-O.
Two nature adventures to discover!

Two fun, accessible outdoor activities for 3-year-olds and up!

– Orienteering: set off in search of beacons hidden in nature, and try to find 6 mysterious characters. Team spirit, observation and challenge are the order of the day!

– Learn-O: an interactive, educational game combining thinking and movement.

Use an electronic finger to validate markers and solve riddles on a variety of themes: nature, math, culture, etc. New: animals from the Pyrenees National Park!
Each player chooses his or her activity? and can change at any time!

Solo, with family or friends, at all levels. Just one rule: have fun while you learn!

L’événement Course d’orientation et jeu Learn-O Aucun a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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