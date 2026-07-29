Course d’orientation D19 Larrau

Informations pratiques

Larrau

Course d’orientation

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23 14:00:00

fin : 2026-12-23 16:00:00

Date(s) :

2026-12-23

Bixente est accompagnateur en montagne et vous invite à découvrir Iraty, en Soule.

Au travers de la course d’orientation, c’est le moment d’apprendre à connaitre les environs des Chalets d’Iraty de manière simple, ludique, pédagogique et active. Cette activité vous invite à explorer le territoire autrement, en combinant réflexion, observation et déplacement en pleine nature. Accessible à tous, elle permet de vivre un moment dynamique en famille ou entre amis, tout en découvrant les paysages environnants de manière originale. Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques ainsi que des chaussures confortables pour la marche. Rendez-vous à l’espace d’accueil des chalets d’Iraty. Ouverte à tous, dès 6 ans. Sur inscription. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Course d’orientation

L’événement Course d’orientation Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque