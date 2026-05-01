Course d’orientation nature Lac du Grecq Orthez

Orthez

Course d’orientation nature

Lac du Grecq Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Fête de la Nature.

Exploration, réflexion et esprit d’équipe ! Une activité ludique pour apprendre à se repérer tout en découvrant l’environnement des espèces vivant au lac du Grècq.

Sur inscription jusqu’au 22 mai. .

Lac du Grecq Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51

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English : Course d’orientation nature

L’événement Course d’orientation nature Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn