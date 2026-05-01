Course d’orientation nature Lac du Grecq Orthez
Course d’orientation nature Lac du Grecq Orthez samedi 23 mai 2026.
Orthez
Course d’orientation nature
Lac du Grecq Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la Fête de la Nature.
Exploration, réflexion et esprit d’équipe ! Une activité ludique pour apprendre à se repérer tout en découvrant l’environnement des espèces vivant au lac du Grècq.
Sur inscription jusqu’au 22 mai. .
Lac du Grecq Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51
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English : Course d’orientation nature
L’événement Course d’orientation nature Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn
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