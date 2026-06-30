Course du patrimoine Siège de l’aviron Bayonnais Bayonne
dimanche 20 septembre 2026 · Siège de l'aviron Bayonnais · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Course du patrimoine
Siège de l’aviron Bayonnais 1 Rue Harry Owen Roë Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Rendez-vous pour la 2ᵉ édition de la Course du Patrimoine organisée par l’Aviron Bayonnais. Une édition riche en nouveautés qui promet d’être encore plus belle et plus festive !
Deux formats sont proposés
• Course chronométrée de 11,5 km
• Marche familiale de 8 km
Tout au long du parcours, les participants auront l’opportunité exceptionnelle de traverser plusieurs sites emblématiques de la ville habituellement fermés au public, comme
Les Arènes, la Citadelle, le Musée Bonnat-Helleu, le Trinquet Moderne, le Château Vieux, le Guichot, la Cathédrale, le Bastion Royal, le Fronton Rail Bayonnais et l’espace Jean Dauger… .
Siège de l’aviron Bayonnais 1 Rue Harry Owen Roë Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Course du patrimoine
L’événement Course du patrimoine Bayonne a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Bayonne
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