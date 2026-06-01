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Course en sac, tire à la corde, jeux dynamiques pour tous ! Square Louis Feuillade Nantes

Course en sac, tire à la corde, jeux dynamiques pour tous ! Square Louis Feuillade Nantes

Course en sac, tire à la corde, jeux dynamiques pour tous ! Square Louis Feuillade Nantes jeudi 27 août 2026.

Lieu : Square Louis Feuillade

Adresse : Rue Jacques Feyder

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 17:30

Tarif : gratuit libre, sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 17:30 – 18:00
Gratuit : oui gratuit libre, sans inscription Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99 

Le café associatif propose des jeux pour petits et grands, autour de la pataugeoire

Square Louis Feuillade Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr


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