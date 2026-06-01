Course en sac, tire à la corde, jeux dynamiques pour tous ! Square Louis Feuillade Nantes jeudi 27 août 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 17:30 – 18:00

Gratuit : oui gratuit libre, sans inscription Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Le café associatif propose des jeux pour petits et grands, autour de la pataugeoire

Square Louis Feuillade Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr



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