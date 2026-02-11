Course et mini course des Serveuses et Garçons de Café Fort-Mahon-Plage
Course et mini course des Serveuses et Garçons de Café Fort-Mahon-Plage mercredi 5 août 2026.
Course et mini course des Serveuses et Garçons de Café
Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Lors d’une journée, défiez-vous lors de la course des garçons de café dans l’avenue principale de Fort-Mahon-Plage !!
Épreuve ouverte à tous, dès 6 ans, que vous soyez serveur, serveuse ou garçon de café ou non.
Les candidats participent individuellement et sous leur propre responsabilité .
Épreuve composée de trois groupes mixtes
Enfant de 6 à 12 ans,
Junior de 13 à 17 ans,
Adulte à partir de 18 ans
Fiche d’inscription à récupérer à l’Office de Tourisme
Quartier Plage
Concert du groupe Harry Cover à l’issue de la course
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com
English :
Challenge yourself to the waiters’ race in the main avenue of Fort-Mahon-Plage!
This event is open to everyone, aged 6 and over, whether or not you’re a waiter, waitress or waiter.
Candidates take part individually and under their own responsibility.
Three mixed groups:
Children aged 6 to 12,
Junior from 13 to 17 years,
Adults aged 18 and over
Registration form to pick up at the Tourist Office
Beach District
Concert by Harry Cover after the race
L’événement Course et mini course des Serveuses et Garçons de Café Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-05-14 par OT DE FORT MAHON