Course et mini course des Serveuses et Garçons de Café

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Lors d’une journée, défiez-vous lors de la course des garçons de café dans l’avenue principale de Fort-Mahon-Plage !!

Épreuve ouverte à tous, dès 6 ans, que vous soyez serveur, serveuse ou garçon de café ou non.

Les candidats participent individuellement et sous leur propre responsabilité .

Épreuve composée de trois groupes mixtes

Enfant de 6 à 12 ans,

Junior de 13 à 17 ans,

Adulte à partir de 18 ans

Fiche d’inscription à récupérer à l’Office de Tourisme

Quartier Plage

Concert du groupe Harry Cover à l’issue de la course

Lors d’une journée, défiez-vous lors de la course des garçons de café dans l’avenue principale de Fort-Mahon-Plage !!

Épreuve ouverte à tous, dès 6 ans, que vous soyez serveur, serveuse ou garçon de café ou non.

Les candidats participent individuellement et sous leur propre responsabilité .

Épreuve composée de trois groupes mixtes

Enfant de 6 à 12 ans,

Junior de 13 à 17 ans,

Adulte à partir de 18 ans

Fiche d’inscription à récupérer à l’Office de Tourisme

Quartier Plage

Concert du groupe Harry Cover à l’issue de la course .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Challenge yourself to the waiters’ race in the main avenue of Fort-Mahon-Plage!

This event is open to everyone, aged 6 and over, whether or not you’re a waiter, waitress or waiter.

Candidates take part individually and under their own responsibility.

Three mixed groups:

Children aged 6 to 12,

Junior from 13 to 17 years,

Adults aged 18 and over

Registration form to pick up at the Tourist Office

Beach District

Concert by Harry Cover after the race

L’événement Course et mini course des Serveuses et Garçons de Café Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-05-14 par OT DE FORT MAHON