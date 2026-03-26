COURSE LA CRÉMAILLÈRE CENTRE-VILLE Bagnères-de-Luchon

COURSE LA CRÉMAILLÈRE

CENTRE-VILLE 30 Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Course pédestre en montagne une montée unique dans les Pyrénées !

Une ascension intense et spectaculaire qui fera de La Crémaillère l’une des montées les plus exigeantes des Pyrénées.

5,8 km 1170 m de D+ Montée non-stop Seulement 200 coureurs coureuses Bâtons interdits 2 heures Max

La Crémaillère est l’ancienne voie de chemin de fer reliant Luchon au plateau de Superbagnères.

Aujourd’hui, ce tracé est devenu un défi sportif intense.

Inscription en ligne à partir du 1er avril.

Retrait des dossards au Square Lauret le samedi 20 de 17h à 19h et le dimanche 21 de 8h à 9h30. .

CENTRE-VILLE 30 Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie lacremaillereluchon@gmail.com

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English :

Mountain running: a unique climb in the Pyrenees!

An intense and spectacular ascent that makes La Crémaillère one of the most demanding climbs in the Pyrenees.

5.8 km 1170 m D+ Non-stop ascent Only 200 runners No poles allowed 2 hours max

L’événement COURSE LA CRÉMAILLÈRE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE