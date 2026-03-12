AGENDA · Téthieu
Course landaise Rue des arènes Téthieu
vendredi 7 août 2026 · Rue des arènes · Téthieu
Informations pratiques
Téthieu
Course landaise
Rue des arènes Arènes de Téthieu Téthieu Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
A l’occasion de la fête du village, venez partager un moment convivial et festif en assistant à une course landaise dans les Arènes de Téthieu.
Places limitées, réservation recommandée. .
Rue des arènes Arènes de Téthieu Téthieu 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Course landaise
L’événement Course landaise Téthieu a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grand Dax
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