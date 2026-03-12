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Course landaise Rue des arènes Téthieu

vendredi 7 août 2026 · Rue des arènes · Téthieu

Course landaise Rue des arènes Téthieu

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue des arènes
Adresse
Arènes de Téthieu
Ville
40990 Téthieu
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Téthieu

Course landaise

Rue des arènes Arènes de Téthieu Téthieu Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

A l’occasion de la fête du village, venez partager un moment convivial et festif en assistant à une course landaise dans les Arènes de Téthieu.
Places limitées, réservation recommandée.   .

Rue des arènes Arènes de Téthieu Téthieu 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Course landaise

L’événement Course landaise Téthieu a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grand Dax

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