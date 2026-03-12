Course landaise Rue des arènes Téthieu

Informations pratiques

Téthieu

Course landaise

Rue des arènes Arènes de Téthieu Téthieu Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

A l’occasion de la fête du village, venez partager un moment convivial et festif en assistant à une course landaise dans les Arènes de Téthieu.

Places limitées, réservation recommandée. .

Rue des arènes Arènes de Téthieu Téthieu 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Course landaise

L’événement Course landaise Téthieu a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Grand Dax