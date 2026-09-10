Course nature Rue de la forêt Clamecy

samedi 31 octobre 2026 · Rue de la forêt · Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Course nature

Rue de la forêt Château du Parc Vauvert Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 09:30:00

fin : 2026-10-31 12:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Course nature au château du Parc Vauvert Les foulées des Flotteurs Inscription sur protiming La grande foulée (21 km) La petite foulée (12 km) .

Rue de la forêt Château du Parc Vauvert Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 23 17 84 Nicolas-soulignac@orange.fr

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English : Course nature

L’événement Course nature Clamecy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Clamecy Haut Nivernais