Visites commentées Clamecy Les jeudis du patrimoine Office de tourisme de Clamecy Clamecy
Visites commentées Clamecy Les jeudis du patrimoine Office de tourisme de Clamecy Clamecy jeudi 25 juin 2026.
Visites commentées Clamecy Les jeudis du patrimoine
Office de tourisme de Clamecy 7-9 rue du Grand Marché Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:30:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03
Les jeudis du patrimoine Visites commentées Clamecy, Pays des Flotteurs de bois, Clamecy de Saint-Martin au parc d’Argence, Clamecy et la biodiversité en ville Les guides de la Société Scientifique et Artistique de Clamecy vous plongent dans l’histoire de la cité millénaire Tous les jeudis du 25 juin au 3 septembre 2026 Durée environ 1h30, départ 10h devant l’Office de Tourisme Attention ! Places limitées, réservation conseillée 03 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr Gratuit .
Office de tourisme de Clamecy 7-9 rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr
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L’événement Visites commentées Clamecy Les jeudis du patrimoine Clamecy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais
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