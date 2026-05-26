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Résidence d’architecte et d’étudiants de l’ENSA de Nancy Salle Romain Rolland Mairie Clamecy

Résidence d’architecte et d’étudiants de l’ENSA de Nancy Salle Romain Rolland Mairie Clamecy

Résidence d’architecte et d’étudiants de l’ENSA de Nancy Salle Romain Rolland Mairie Clamecy vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle Romain Rolland Mairie

Adresse : Place du 19 août

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Résidence d’architecte et d’étudiants de l’ENSA de Nancy

Salle Romain Rolland Mairie Place du 19 août Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-29 17:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Des étudiants en architecture et une résidence d’architecte à la rencontre des habitants de Clamecy.
Suite à leur venue en mars dernier, les étudiants de l’ENSA Nancy reviennent à Clamecy pour présenter le fruit de leur travail sur l’aménagement de Clamecy.
Après avoir arpenté les rues, observé les usages et échangé avec vous, ils partagent aujourd’hui leurs propositions et leur regard frais sur notre ville.
Habitants, curieux, usagers du quotidien venez découvrir et échanger
Rendez-vous le vendredi 29 mai
• Matin à la mairie (salle Romain Rolland)
• Après-midi rue du Grand Marché et à l’îlot de fraîcheur
• Toute la journée présence de la résidence d’architecte à l’office de tourisme
Une journée ouverte à tous   .

Salle Romain Rolland Mairie Place du 19 août Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70  contact@mairie-clamecy.fr

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English : Résidence d’architecte et d’étudiants de l’ENSA de Nancy

L’événement Résidence d’architecte et d’étudiants de l’ENSA de Nancy Clamecy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Clamecy Haut Nivernais

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