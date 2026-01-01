Les Allumeurs des Toiles présentent Put your soul on your hand and walk Cinéma Casino Clamecy

Les Allumeurs des Toiles présentent Put your soul on your hand and walk

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

Les Allumeurs des Toiles présentent Put your soul on your hand and walk Film documentaire de Sepideh Farsi et Fatem Hassona 1h50 France

Put your soul on your hand and walk est ma réponse en tant que cinéaste, aux massacres en cours des Palestiniens. Un miracle a eu lieu lorsque j’ai rencontré Fatem Hassona. Elle m’a prêté ses yeux pour voir Gaza où elle résistait en documentant la guerre, et moi, je suis devenue un lien entre elle et le reste du monde, depuis sa prison de Gaza comme elle le disait. Nous avons maintenu cette ligne de vie pendant plus de 200 jours. Les bouts de pixels et sons que l’on a échangés sont devenus le film que vous voyez. L’assassinat de Fatem le 16 avril 2025 suite à une attaque israélienne sur sa maison en change à jamais le sens.

Un témoignage aussi bouleversant que nécessaire Franceinfo Culture

En partenariat avec ASMHNM et la CIMADE.

Invités les associations Mouvement pour la paix et Collectif Solidarité Palestine Nivernais Morvan .

