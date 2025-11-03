Les séniors en vacances ! Séjour à Carcans-Maubuisson Château du Parc Vauvert Clamecy
Les séniors en vacances ! Séjour à Carcans-Maubuisson Château du Parc Vauvert Clamecy samedi 30 mai 2026.
Les séniors en vacances ! Séjour à Carcans-Maubuisson
Château du Parc Vauvert 6 rue des Granges Clamecy Nièvre
Tarif : 434 – 434 – 646 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’Espace Social des Vaux d’Yonne organise un séjour pour les séniors du 30 mai au 6 juin 2026 au Village Vacances Les Dunes à Carcans-Maubuisson (33) Pour 8 jours et 7 nuits Des vacances dans une ambiance familiale et reposante, au cœur du domaine de Bombannes, un cadre privilégié, dans un environnement de sports et de loisirs.
Séjour tout compris ! Pension complète, transport, activités et excursions quotidiennes selon programme (Bombannes, Pauillac, Cap Ferret, Bordeaux, Lacaneau, Maubuisson…), soirées… .
Château du Parc Vauvert 6 rue des Granges Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les séniors en vacances ! Séjour à Carcans-Maubuisson
L’événement Les séniors en vacances ! Séjour à Carcans-Maubuisson Clamecy a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Clamecy Haut Nivernais