Exposition Surréalisme en sculpture et Art numérique PLAF Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy

Exposition Surréalisme en sculpture et Art numérique PLAF Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy jeudi 14 mai 2026.

Exposition Surréalisme en sculpture et Art numérique PLAF

Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-19 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Exposition Surréalisme en sculpture et Art numérique de l’artiste PLAF   .

Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51  accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Exposition Surréalisme en sculpture et Art numérique PLAF

L’événement Exposition Surréalisme en sculpture et Art numérique PLAF Clamecy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Clamecy Haut Nivernais

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