Exposition Surréalisme en sculpture et Art numérique PLAF Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy
Exposition Surréalisme en sculpture et Art numérique PLAF Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy jeudi 14 mai 2026.
Exposition Surréalisme en sculpture et Art numérique PLAF
Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-19 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Exposition Surréalisme en sculpture et Art numérique de l’artiste PLAF .
Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr
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English : Exposition Surréalisme en sculpture et Art numérique PLAF
L’événement Exposition Surréalisme en sculpture et Art numérique PLAF Clamecy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Clamecy Haut Nivernais