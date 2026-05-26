Concert dans la chapelle Audoynaud La Boule d’or Clamecy
Concert dans la chapelle Audoynaud La Boule d’or Clamecy samedi 30 mai 2026.
Clamecy
Concert dans la chapelle Audoynaud
La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Avant de laisser place au jardin pour l’été, la chapelle se rallume ce samedi 30 mai autour de @_audoynaud et ses chansons folk expérimentales.
Les portes s’ouvrent dès 17h, on a hâte de vous voir ! .
La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@labouledor.info
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English : Concert dans la chapelle Audoynaud
L’événement Concert dans la chapelle Audoynaud Clamecy a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Clamecy Haut Nivernais
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