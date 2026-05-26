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Concert dans la chapelle Audoynaud La Boule d’or Clamecy

Concert dans la chapelle Audoynaud La Boule d’or Clamecy

Concert dans la chapelle Audoynaud La Boule d’or Clamecy samedi 30 mai 2026.

Lieu : La Boule d'or

Adresse : 5 Place de Bethléem

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Clamecy

Concert dans la chapelle Audoynaud

La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Avant de laisser place au jardin pour l’été, la chapelle se rallume ce samedi 30 mai autour de @_audoynaud et ses chansons folk expérimentales.
Les portes s’ouvrent dès 17h, on a hâte de vous voir !   .

La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   contact@labouledor.info

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English : Concert dans la chapelle Audoynaud

L’événement Concert dans la chapelle Audoynaud Clamecy a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Clamecy Haut Nivernais

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