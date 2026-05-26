Concert dans la chapelle Audoynaud La Boule d’or Clamecy

Clamecy

Concert dans la chapelle Audoynaud

La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Avant de laisser place au jardin pour l’été, la chapelle se rallume ce samedi 30 mai autour de @_audoynaud et ses chansons folk expérimentales.

Les portes s’ouvrent dès 17h, on a hâte de vous voir ! .

La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@labouledor.info

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English : Concert dans la chapelle Audoynaud

L’événement Concert dans la chapelle Audoynaud Clamecy a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Clamecy Haut Nivernais