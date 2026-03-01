Echanges avec des étudiants en architecture de l’ENSA de Nancy Rue de la Halle Clamecy

Echanges avec des étudiants en architecture de l’ENSA de Nancy

Rue de la Halle Marché de Clamecy Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 08:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Des étudiants en architecture de l’ENSA de Nancy viennent à votre rencontre. Venez échanger sur la ville et son avenir. .

Rue de la Halle Marché de Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 81

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English : Echanges avec des étudiants en architecture de l’ENSA de Nancy

L’événement Echanges avec des étudiants en architecture de l’ENSA de Nancy Clamecy a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Clamecy Haut Nivernais