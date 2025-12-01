Nuit européenne des musées Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Clamecy

Nuit européenne des musées

Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland 13 Avenue de la République Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le musée de Clamecy sera ouvert gratuitement de 10h à 12h, 14h à 18h et de 20h à minuit.

A 21 h, projection gratuite du film Germinal de 1963 (1h45) Le célèbre roman de Zola, Germinal, a inspiré plusieurs adaptations au cinéma ; celle que le musée propose date de 1963 et est en noir et blanc. Elle est interprétée notamment par Claude Brasseur dans le rôle de Chaval et Bernard Blier dans celui du directeur Hennebeau. Cette fresque retrace la vie laborieuse, la révolte et la grève des mineurs du Nord. Un parallèle peut être établi avec la vie des flotteurs de Clamecy qui, eux aussi, travaillaient à exploiter un combustible qui servait notamment aux Parisiens à se chauffer. .

Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland 13 Avenue de la République Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 17 99

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Clamecy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Clamecy Haut Nivernais