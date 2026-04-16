La Transverse présente Conte musical dansé L’habitant de l’escalier Par la CIE TAIM’ Salle polyvalente Clamecy

Clamecy

La Transverse présente Conte musical dansé L’habitant de l’escalier Par la CIE TAIM’

Salle polyvalente Bd Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 21:00:00

Date(s) :

2026-05-07

La Transverse présente Conte musical dansé L’habitant de l’escalier Par la CIE TAIM’ A chaque marche, une mue, une transformation, un affranchissement, un apprentissage face au monde, aux autres ou bien face à soi, pour être le premier de cordée de notre existence, trouver notre chemin, identifier et affronter les dangers, surmonter les épreuves, écouter les conseils ou bien n’en faire qu’à notre tête… Sept marches à gravir avant de pouvoir arriver en haut et gagner. Mais gagner quoi ? Et surtout pourquoi ? Quelle est notre histoire ? Qu’est-ce qui nous construit ? Comment faire dialoguer les générations ? Et comment habiter le monde ?

C’est l’histoire d’une transmission. Un lien se tisse entre les personnages. Nous devenons témoins de cette passation et de sa confrontation avec la réalité.

Dans le cadre de l’événement MAI 1ères Conseillé à partir de 10 ans 50 mn Gratuit Dès 18h00 la Transverse déploie son P’tit bar pour vous accueillir dans une ambiance conviviale .

Salle polyvalente Bd Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : La Transverse présente Conte musical dansé L’habitant de l’escalier Par la CIE TAIM’

L’événement La Transverse présente Conte musical dansé L’habitant de l’escalier Par la CIE TAIM’ Clamecy a été mis à jour le 2026-04-16 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)