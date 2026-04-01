Sortie de résidence Noise Unity Design La MLAC MLAC Clamecy

Clamecy

Sortie de résidence Noise Unity Design La MLAC

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Sortie de résidence de Noise Unity Design, Olivier Lagodzki et ses invités. Il présentera son bal Lindy Hop.

Concert dansant, Là-bas Stompers mêle les musiques écrites et improvisées destinées à la danse Lindy Hop danse de société afro-américaine née au milieu des années 1920 à Harlem. Olivier Lagodzki et ses invités revisiteront la musique Jazz New Orléans de cette époque avec un rapprochement des sons électroniques, le tout orchestré pour produire, avec des animatrices(eurs) de danse faisant office de taxi-girls et taxi-boys, un bal ouvert à tous.

Une initiation à la danse Lindy-hop vous sera proposée avant le bal, à 19h.

Le Lindy Hop est une danse riche et diversifiée, ancêtre du rock, qui s’en rapproche par le style musical et le pas de base. Les mouvements en Lindy sont extrêmement variés, il est basé, avant tout, sur l’écoute de la musique. Une musique très dynamique sera dansée de manière exubérante et rapide, un blues calme de manière très intime.

Olivier Lagodzki, après avoir baigné, pendant les années soixante, dans la percussion paternelle de table cuisinière, sur fonds de radios musettes, Django et Béchet, il initie à cette occasion déjà son oreille au mixage, et danse dans sa chambre sur les voix de Wilson Pickett, Otis Reading, les rythmiques de The Mar-Keys et de la Stax Records, balancées par l’électrophone. Il ne pratique, à cette époque, que la fausse guitare. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’il devient tromboniste improvisateur, compositeur, interprète, chanteur, performer soundpainting. Il participe à de nombreux projets et produit ses propres créations (Ciné-concerts, performances plastiques et musicales,

Quartet Maptet Réunion).

Entrée libre participation en soutien à l’association NUD bienvenue.

Renseignements Inscriptions 03 86 27 94 96 .

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 94 96 lamlac.mairieclamecy@orange.fr

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English : Sortie de résidence Noise Unity Design La MLAC

L’événement Sortie de résidence Noise Unity Design La MLAC Clamecy a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Clamecy Haut Nivernais