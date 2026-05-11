Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot Complexe sportif de la Tambourinette Clamecy
Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot Complexe sportif de la Tambourinette Clamecy mercredi 3 juin 2026.
Clamecy
Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot
Complexe sportif de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17
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Complexe sportif de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 89 46 41
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English : Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot
L’événement Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais
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