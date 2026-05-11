Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot Complexe sportif de la Tambourinette Clamecy

Clamecy

Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot

Complexe sportif de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:30:00

fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17

Nouveauté à Clamecy ! Baby Foot de 3 à 5 ans Le football commence dès le plus jeune âge ! Pourquoi inscrire votre enfant ?

Se dépenser en s’amusant

Développer sa motricité

Apprendre l’esprit d’équipe

Découvrir les règles du jeu

Venez découvrir et vous amuser lors des portes ouvertes Essai gratuit Grandir ensemble, vivre le football ! .

Complexe sportif de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 89 46 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot

L’événement Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais