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Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot Complexe sportif de la Tambourinette Clamecy

Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot Complexe sportif de la Tambourinette Clamecy

Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot Complexe sportif de la Tambourinette Clamecy mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Complexe sportif de la Tambourinette

Adresse : Chemin du Port

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot

Complexe sportif de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17

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Complexe sportif de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 89 46 41 

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English : Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot

L’événement Portes ouvertes gratuites de l’A.S. Clamecy Football Baby Foot Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais

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