Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes Complexe sportif de la Tambourinette Clamecy
Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes Complexe sportif de la Tambourinette Clamecy mercredi 3 juin 2026.
Clamecy
Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes
Complexe sportif de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 19:00:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17
Journées portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football les 3, 10 et 17 juin 2026 Jeunes
Catégorie U7/U9 (enfants nés en 2018-2021) 14h
Catégorie U11 (enfants nés en 2016-2017) 16h
Catégorie U13M (enfants nés en 2014-2015) 17h30
Catégorie U13F (enfants nés en 2011-2014) 17h
Venez découvrir le football dans une ambiance conviviale ! Essai gratuit encadré par des éducateurs diplômés Ouvert à tous les enfants débutants ou confirmés Valeurs du club plaisir, respect, solidarité Plus qu’un club, une famille ! .
Complexe sportif de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 89 46 41 clamecy.asc@lbfc-foot.fr
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English : Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes
L’événement Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais
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