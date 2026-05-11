Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes Complexe sportif de la Tambourinette Clamecy

Clamecy

Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes

Complexe sportif de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 19:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17

Journées portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football les 3, 10 et 17 juin 2026 Jeunes

Catégorie U7/U9 (enfants nés en 2018-2021) 14h

Catégorie U11 (enfants nés en 2016-2017) 16h

Catégorie U13M (enfants nés en 2014-2015) 17h30

Catégorie U13F (enfants nés en 2011-2014) 17h

Venez découvrir le football dans une ambiance conviviale ! Essai gratuit encadré par des éducateurs diplômés Ouvert à tous les enfants débutants ou confirmés Valeurs du club plaisir, respect, solidarité Plus qu’un club, une famille ! .

Complexe sportif de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 89 46 41 clamecy.asc@lbfc-foot.fr

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English : Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes

L’événement Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais