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Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes Complexe sportif de la Tambourinette Clamecy

Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes Complexe sportif de la Tambourinette Clamecy

Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes Complexe sportif de la Tambourinette Clamecy mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Complexe sportif de la Tambourinette

Adresse : Chemin du Port

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes

Complexe sportif de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 19:00:00

Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17

Journées portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football les 3, 10 et 17 juin 2026 Jeunes
Catégorie U7/U9 (enfants nés en 2018-2021) 14h
Catégorie U11 (enfants nés en 2016-2017) 16h
Catégorie U13M (enfants nés en 2014-2015) 17h30
Catégorie U13F (enfants nés en 2011-2014) 17h
Venez découvrir le football dans une ambiance conviviale ! Essai gratuit encadré par des éducateurs diplômés Ouvert à tous les enfants débutants ou confirmés Valeurs du club plaisir, respect, solidarité Plus qu’un club, une famille !   .

Complexe sportif de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 89 46 41  clamecy.asc@lbfc-foot.fr

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English : Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes

L’événement Portes ouvertes de l’A.S. Clamecy Football Jeunes Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais

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