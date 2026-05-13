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Concours de pétanque en doublette la Tambourinette Clamecy

Concours de pétanque en doublette la Tambourinette Clamecy

Concours de pétanque en doublette la Tambourinette Clamecy vendredi 5 juin 2026.

Lieu : la Tambourinette

Adresse : Chemin de la Tambourinette

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 10 Autres Tarifs

Clamecy

Concours de pétanque en doublette

la Tambourinette Chemin de la Tambourinette Clamecy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Tournoi de pétanque en doublette organisé au stade de la Tambourinette par l’A.S. Clamecy Football Formule 4 parties Ouvert à tous Equipes en doublette Venez nombreux ! Répartition des frais d’inscriptions pour les 3 premières équipes Inscriptions à partir de 18h30 Début du tournoi à 19h30 Buvette et restauration sur place Ambiance conviviale garantie !   .

la Tambourinette Chemin de la Tambourinette Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   asclamecy@outlook.fr

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English : Concours de pétanque en doublette

L’événement Concours de pétanque en doublette Clamecy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Clamecy Haut Nivernais

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