Concours de pétanque en doublette la Tambourinette Clamecy

Clamecy

Concours de pétanque en doublette

la Tambourinette Chemin de la Tambourinette Clamecy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Tournoi de pétanque en doublette organisé au stade de la Tambourinette par l’A.S. Clamecy Football Formule 4 parties Ouvert à tous Equipes en doublette Venez nombreux ! Répartition des frais d’inscriptions pour les 3 premières équipes Inscriptions à partir de 18h30 Début du tournoi à 19h30 Buvette et restauration sur place Ambiance conviviale garantie ! .

la Tambourinette Chemin de la Tambourinette Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté asclamecy@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque en doublette

L’événement Concours de pétanque en doublette Clamecy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Clamecy Haut Nivernais