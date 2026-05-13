Concours de pétanque en doublette la Tambourinette Clamecy
Concours de pétanque en doublette la Tambourinette Clamecy vendredi 5 juin 2026.
Clamecy
Concours de pétanque en doublette
la Tambourinette Chemin de la Tambourinette Clamecy Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Tournoi de pétanque en doublette organisé au stade de la Tambourinette par l’A.S. Clamecy Football Formule 4 parties Ouvert à tous Equipes en doublette Venez nombreux ! Répartition des frais d’inscriptions pour les 3 premières équipes Inscriptions à partir de 18h30 Début du tournoi à 19h30 Buvette et restauration sur place Ambiance conviviale garantie ! .
la Tambourinette Chemin de la Tambourinette Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté asclamecy@outlook.fr
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English : Concours de pétanque en doublette
L’événement Concours de pétanque en doublette Clamecy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Clamecy Haut Nivernais
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