La transverse fait son festival ! à Clamecy Les rues de Clamecy Clamecy
La transverse fait son festival ! à Clamecy Les rues de Clamecy Clamecy samedi 1 août 2026.
La transverse fait son festival ! à Clamecy
Les rues de Clamecy Dans les rues de Clamecy Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
La transverse fait son festival ! Spectacles arts de la rue à Clamecy Gratuit Programme et infos www.latransverse.com .
Les rues de Clamecy Dans les rues de Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté coordination@latransverse.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La transverse fait son festival ! à Clamecy
L’événement La transverse fait son festival ! à Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Clamecy (Nièvre)
- Les Allumeurs des Toiles présentent Abel Drame de Elzat Eskendir Cinéma Casino Clamecy 30 mars 2026
- Le réalisme magique de Lukáš Kándl Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Clamecy 1 avril 2026
- La coopérative des savoirs propose s’initier au crochet Local partagé Clamecy 1 avril 2026
- Printemps des métiers 3ème édition Salle polyvalente Clamecy 2 avril 2026
- Marché de printemps des élèves en bac pro MCV du lycée Romain Rolland Salle Romain Rolland Mairie Clamecy 3 avril 2026