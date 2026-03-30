La transverse fait son festival ! à Clamecy Les rues de Clamecy Clamecy

La transverse fait son festival ! à Clamecy

Les rues de Clamecy Dans les rues de Clamecy Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La transverse fait son festival ! Spectacles arts de la rue à Clamecy Gratuit Programme et infos www.latransverse.com .

Les rues de Clamecy Dans les rues de Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté coordination@latransverse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La transverse fait son festival ! à Clamecy

L’événement La transverse fait son festival ! à Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)