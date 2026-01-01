La coopérative des savoirs propose s’initier au crochet Local partagé Clamecy

La coopérative des savoirs propose s’initier au crochet

Local partagé 19 Rue des Moulins Clamecy Nièvre

Gratuit

Début : 2026-01-21 18:00:00

fin : 2026-01-21 20:00:00

2026-01-21

Après le succès de l’atelier Carré en crochet et vu que beaucoup de débutants sont arrivés pour s’initier, Clarisse propose de reprendre les bases du crochet au départ et d’apprendre progressivement à tenir correctement le crochet et le fil, faire un nœud coulant, réaliser une chaînette et apprendre les points de base (maille serrée, demi-bride, bride, etc…) Inscription obligatoire par email sur

reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org Evènement gratuit .

Local partagé 19 Rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

