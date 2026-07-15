Fan Zone Finale coupe du monde de football Place des fêtes Clamecy
dimanche 19 juillet 2026 · Place des fêtes · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Fan Zone Finale coupe du monde de football
Place des fêtes Boulevard Misset Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:30:00
fin : 2026-07-19 23:45:00
Date(s) :
2026-07-19
Rendez-vous dimanche 19 juillet sur la Place des Fêtes pour vivre tous ensemble la grande finale de la coupe du monde de football sur écran géant
• Ouverture de la Fan Zone 19h30
• Coup d’envoi du match 21h
• Fermeture 1h après la fin du match Place des Fêtes à Clamecy (Repli à la salle polyvalente en cas de mauvais temps)
Entrée gratuite Buvette et encas salés & sucrés sur place
On vous attend nombreux pour supporter les joueurs dans une ambiance festive et conviviale ! .
Place des fêtes Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70
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English : Fan Zone Finale coupe du monde de football
L’événement Fan Zone Finale coupe du monde de football Clamecy a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Clamecy Haut Nivernais
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