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Fan Zone Finale coupe du monde de football Place des fêtes Clamecy

dimanche 19 juillet 2026 · Place des fêtes · Clamecy

Fan Zone Finale coupe du monde de football Place des fêtes Clamecy

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place des fêtes
Adresse
Boulevard Misset
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Fan Zone Finale coupe du monde de football

Place des fêtes Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:30:00
fin : 2026-07-19 23:45:00

Date(s) :
2026-07-19

Rendez-vous dimanche 19 juillet sur la Place des Fêtes pour vivre tous ensemble la grande finale de la coupe du monde de football sur écran géant
• Ouverture de la Fan Zone 19h30
• Coup d’envoi du match 21h
• Fermeture 1h après la fin du match Place des Fêtes à Clamecy (Repli à la salle polyvalente en cas de mauvais temps)
Entrée gratuite Buvette et encas salés & sucrés sur place
On vous attend nombreux pour supporter les joueurs dans une ambiance festive et conviviale !   .

Place des fêtes Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70 

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English : Fan Zone Finale coupe du monde de football

L’événement Fan Zone Finale coupe du monde de football Clamecy a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Clamecy Haut Nivernais

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