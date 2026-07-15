Fan Zone Finale coupe du monde de football Place des fêtes Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Fan Zone Finale coupe du monde de football

Place des fêtes Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:30:00

fin : 2026-07-19 23:45:00

Date(s) :

2026-07-19

Rendez-vous dimanche 19 juillet sur la Place des Fêtes pour vivre tous ensemble la grande finale de la coupe du monde de football sur écran géant

• Ouverture de la Fan Zone 19h30

• Coup d’envoi du match 21h

• Fermeture 1h après la fin du match Place des Fêtes à Clamecy (Repli à la salle polyvalente en cas de mauvais temps)

Entrée gratuite Buvette et encas salés & sucrés sur place

On vous attend nombreux pour supporter les joueurs dans une ambiance festive et conviviale ! .

Place des fêtes Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70

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English : Fan Zone Finale coupe du monde de football

L’événement Fan Zone Finale coupe du monde de football Clamecy a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Clamecy Haut Nivernais