Stage de Théâtre MLAC Clamecy
mardi 21 juillet 2026 · MLAC · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Stage de Théâtre
MLAC 1 rue Frida Kahlo, 58500 Clamecy Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-24 2026-08-29
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous êtes curieux, vous aimez le spectacle, vous voulez vivre une expérience artistique différente. Pour son spectacle Orgueilleuse , Eve Pereur a interviewé 3 femmes. Ces entretiens sont la matière première de son écriture et de sa mise en scène. Elle souhaite partager cette expérience avec vous pour qu’à votre tour, vous enquêtiez et transformiez ces paroles en formes artistiques.
Mardi 21 juillet à 11h atelier technique (durée 1h30)
24-28 août 10h à 17h A partir des entretiens, la semaine sera consacrée à créer des formes artistiques courtes (théâtrales, musicales, mimées, chantées…) et individuelles. Les créations seront présentées en espace public à Clamecy samedi 29 août.
Bulletin d’inscription disponible du le site www.clamecy.fr
Gratuit, repas tiré du sac .
MLAC 1 rue Frida Kahlo, 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 94 96 lamlac.mairieclamecy@orange.fr
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English : Stage de Théâtre
L’événement Stage de Théâtre Clamecy a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Clamecy Haut Nivernais
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