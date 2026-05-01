La Coopérative des Savoirs propose Après-midi jeux de société Local partagé Clamecy
La Coopérative des Savoirs propose Après-midi jeux de société Local partagé Clamecy dimanche 17 mai 2026.
Clamecy
La Coopérative des Savoirs propose Après-midi jeux de société
Local partagé 19 rue des Moulins Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Venez seul.e ou à plusieurs, quel que soit votre âge, nous serons ravi.e.s de partager avec vous un moment convivial.
Tout au long de l’après-midi
– 1 table dédiée aux jeux coopératifs avec animation/explications
– de nombreux jeux de toutes sortes. Apportez les vôtres ou piochez dans les nôtres du Scrabble à Catan, en passant par Skyjo et Jenga
Gratuit et sans inscription .
Local partagé 19 rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org
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English : La Coopérative des Savoirs propose Après-midi jeux de société
L’événement La Coopérative des Savoirs propose Après-midi jeux de société Clamecy a été mis à jour le 2026-04-28 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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