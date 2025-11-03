Les Allumeurs des Toiles présentent DESIR de la trilogie d’Oslo Rêves Amour Désir Cinéma Casino Clamecy

Les Allumeurs des Toiles présentent DESIR de la trilogie d’Oslo Rêves Amour Désir

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-03 20:00:00

fin : 2025-11-04 22:00:00

2025-11-03 2025-11-04

CLAMECY Cinéma Casino La trilogie d’Oslo Rêves Amour DESIR film de Dag Johan Haugerud

Un ramoneur, heureux père de famille, en couple avec son épouse depuis des années, a une aventure inattendue avec un client … Il ne la considère ni comme l’expression d’une homosexualité latente, ni comme une infidélité, juste comme une expérience enrichissante. Il s’en ouvre à son épouse, qui le prend mal, puis à son patron, marié comme lui, qui lui avoue faire toutes les nuits des rêves dans lesquels il est une femme, objet du désir de David Bowie…

Proposé par les Allumeurs des Toiles .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationallumeursdestoiles@gmail.com

