La Coopérative des Savoirs propose Conversation en japonais Local partagé Clamecy
La Coopérative des Savoirs propose Conversation en japonais Local partagé Clamecy dimanche 10 mai 2026.
Clamecy
La Coopérative des Savoirs propose Conversation en japonais
Local partagé 19 Rue des Moulins Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10 16:30:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-05-24
Parlons en japonais ensemble ! Venez discuter avec des personnes qui ont cette langue maternelle et d’autres qui souhaitent l’apprendre… Ouvert à tous les curieux ou amoureux de cette langue & tous les niveaux sont acceptés (bienvenue aux débutants). Les ateliers seront animés de manière tournante par ceux qui veulent au sein du groupe, parmi les apprenants. Evènement gratuit. Inscription obligatoire par mail à reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org .
Local partagé 19 Rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org
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English : La Coopérative des Savoirs propose Conversation en japonais
L’événement La Coopérative des Savoirs propose Conversation en japonais Clamecy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Clamecy Haut Nivernais
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