Réparation Exposition textile Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy

Dans le cadre du Printemps du Dessin

L’artiste Stéphanie Cazaentre réunit des femmes autour de la pratique de la broderie depuis 2022. Ce groupe participe à ses projets artistiques, à travers la création du livre brodé Réparation présenté en feuillet pour la première fois au Centre Wangari.

Le tissu, la palette de couleurs et le format sont identiques. Chacune interprète la réparation avec son langage graphique et son vécu. Elle peut être intime ou symbolique. Ce projet est édité en fanzine, composé de 17 broderies et 17 textes associés aux broderies que les brodeuses ont rédigé lors d’un atelier d’écriture.

Avec Wassila Djemli, Anaïs Hamard, Myriam Studler, Charlotte Bayart-Noé, Caroline Rocagel, Clémentine Courcelle, Audrey Agnier, Jeanne Rouchel, Camille Cottin, Julie Ozon, Alice Thelliez, Elodie Géant, Tinka Rodriguez, Marie Maimer, Anaïs Hamard, Armelle Faramin et Stéphanie Cazaentre. Entrée libre Vernissage le jeudi 7 mai à 18h .

Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

