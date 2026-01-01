Les Allumeurs des Toiles présentent La petite dernière Film de Hafsia Herzi Cinéma Casino Clamecy
Les Allumeurs des Toiles présentent La petite dernière Film de Hafsia Herzi
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
2026-01-23
Les Allumeurs des Toiles proposent La petite dernière Drame de Hafsia Herzi France 1h53
Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s’émancipe de sa famille et ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ?
La cinéaste signe une très belle adaptation du roman de Fatima Daas, où Nadia Melliti sublime le rôle d’une jeune musulmane qui découvre son désir pour les femmes, tout en le conjuguant avec sa foi. Libération .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationallumeursdestoiles@gmail.com
