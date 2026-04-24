70 ans AFCAE Jeune public Projection du film L’Odyssée de Céleste Cinéma Casino Clamecy
70 ans AFCAE Jeune public Projection du film L’Odyssée de Céleste Cinéma Casino Clamecy mercredi 13 mai 2026.
Clamecy
70 ans AFCAE Jeune public Projection du film L’Odyssée de Céleste
Cinéma Casino 41 route de Pressure Clamecy Nièvre
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:30:00
fin : 2026-05-13 12:00:00
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-16
Venez célébrer les 70 ans de l’Association Française des Cinémas Art et Essai ! Avec L’Odyssée de Céleste de Kid Koala Film à partir de 3 ans. Quizz en salle avec les enfants. Petit déjeuner au cinéma, goodies pour les enfants Tarif unique 4€ .
Cinéma Casino 41 route de Pressure Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68 clamecy.cinema@orange.fr
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English : 70 ans AFCAE Jeune public Projection du film L’Odyssée de Céleste
L’événement 70 ans AFCAE Jeune public Projection du film L’Odyssée de Céleste Clamecy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Clamecy Haut Nivernais
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