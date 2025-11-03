Mme Raymonde Cabaret Salle polyvalente Clamecy

Mme Raymonde Cabaret

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27 22:30:00

Date(s) :

2026-05-27

La Compagnie du Globe présente Mme Raymonde Talons hauts, robe ajustée, élégant collier de perles et rouge à lèvre un peu trop forcé, elle semble tout droit sortie d’un film de Marcel Carné. Madame Raymonde, incarnée par Denis d’Arcangelo, a de la gouaille et du panache ! Sur scène, elle parle beaucoup, se joue des spectateurs mais avec tant de tendresse qu’elle crée avec eux une complicité émouvante. Mais attention, ne croyez pas qu’elle mâche ses mots ! Madame Raymonde nous entraîne dans un tour de chant populaire où, accompagnée du zèbre, son inséparable accordéoniste, elle interprètera ses plus beaux succès. .

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70

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English :

L’événement Mme Raymonde Cabaret Clamecy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Clamecy Haut Nivernais