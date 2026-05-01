Courts de lycéens Cinéma Cinéma Casino Clamecy
Courts de lycéens Cinéma Cinéma Casino Clamecy mardi 26 mai 2026.
Clamecy
Courts de lycéens Cinéma
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 19:00:00
fin : 2026-05-26 21:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Venez découvrir les courts-métrages spécialement sélectionnés par les élèves du lycée Romain Rolland à Clamecy et échanger avec eux. Ce programme vous est proposé dans le cadre de la restitution d’un atelier de programmation qui a eu lieu tout au long de l’année scolaire. Durée 50 mn Séance gratuite Pot après projection .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68
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English : Courts de lycéens Cinéma
L’événement Courts de lycéens Cinéma Clamecy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Clamecy Haut Nivernais
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