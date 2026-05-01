Courts de lycéens Cinéma Cinéma Casino Clamecy

Clamecy

Courts de lycéens Cinéma

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 19:00:00

fin : 2026-05-26 21:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Venez découvrir les courts-métrages spécialement sélectionnés par les élèves du lycée Romain Rolland à Clamecy et échanger avec eux. Ce programme vous est proposé dans le cadre de la restitution d’un atelier de programmation qui a eu lieu tout au long de l’année scolaire. Durée 50 mn Séance gratuite Pot après projection .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68

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English : Courts de lycéens Cinéma

L’événement Courts de lycéens Cinéma Clamecy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Clamecy Haut Nivernais