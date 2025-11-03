Mal de Maire !! Théâtre interactif Salle polyvalente Clamecy

Mal de Maire !! Théâtre interactif

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

La Compagnie du Globe présente Mal de Maire !! Fantaisie villageoise avec chansons Compagnie de musiciens et de danseurs baroques professionnels. .

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mal de Maire !! Théâtre interactif Clamecy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Clamecy Haut Nivernais