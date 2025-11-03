Mal de Maire !! Théâtre interactif Salle polyvalente Clamecy
Mal de Maire !! Théâtre interactif Salle polyvalente Clamecy dimanche 17 mai 2026.
Mal de Maire !! Théâtre interactif
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
La Compagnie du Globe présente Mal de Maire !! Fantaisie villageoise avec chansons Compagnie de musiciens et de danseurs baroques professionnels. .
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70
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English :
L’événement Mal de Maire !! Théâtre interactif Clamecy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Clamecy Haut Nivernais