Soirée années 80 Salle polyvalente Clamecy

Soirée années 80

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08

2026-05-08

Soirée années 80 organisée par les Crapauds de Basseville Déguisements bienvenus ! Restauration et buvette sur place Animé par DJ Sympho Anim Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans .

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Soirée années 80 Clamecy a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Clamecy Haut Nivernais