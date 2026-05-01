Sakshi Yoga fête ses 15 ans La Voûte Clamecy

Clamecy

Sakshi Yoga fête ses 15 ans

La Voûte 14 Rue de la Monnaie Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-10

A l’occasion des 15 ans d’existence de notre école de Yoga, nous vous invitons à partager ces moments avec nous les 8 et 10 mai prochains Hatha Yoga avec Julie et Chi-kung de la balle de Thai-Chi avec Hai vendredi 8 mai, Om Namah Sivaya méditation avec Nadia et création vocale avec CantoCorpo dimanche 10 mai Donations libres au profit au du African’s Tears Center de Goma (RDC) Informations et inscriptions Nadia au 06 47 06 32 89 .

La Voûte 14 Rue de la Monnaie Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 06 32 89

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English : Sakshi Yoga fête ses 15 ans

L’événement Sakshi Yoga fête ses 15 ans Clamecy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais