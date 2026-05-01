La Coopérative des Savoirs propose Apéro tricot Local partagé Clamecy

Clamecy

La Coopérative des Savoirs propose Apéro tricot

Local partagé 19 Rue des Moulins Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 18:00:00

fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :

2026-05-17

APERO TRICOT Evénement gratuit Avec la Coopérative des Savoirs Venez avec vos aiguilles, vos tricots, un petit truc à grignoter ou à boire et on passe un bon moment. Possibilité d’apprendre sur place, échanges de bonnes pratiques entre tricoteurs et tricoteuses Réservation obligatoire par mail reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org .

Local partagé 19 Rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

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English : La Coopérative des Savoirs propose Apéro tricot

L’événement La Coopérative des Savoirs propose Apéro tricot Clamecy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Clamecy Haut Nivernais