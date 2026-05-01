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La Coopérative des Savoirs propose Apéro tricot Local partagé Clamecy

La Coopérative des Savoirs propose Apéro tricot Local partagé Clamecy

La Coopérative des Savoirs propose Apéro tricot Local partagé Clamecy dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Local partagé

Adresse : 19 Rue des Moulins

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

La Coopérative des Savoirs propose Apéro tricot

Local partagé 19 Rue des Moulins Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 18:00:00
fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :
2026-05-17

APERO TRICOT Evénement gratuit Avec la Coopérative des Savoirs Venez avec vos aiguilles, vos tricots, un petit truc à grignoter ou à boire et on passe un bon moment. Possibilité d’apprendre sur place, échanges de bonnes pratiques entre tricoteurs et tricoteuses Réservation obligatoire par mail reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org   .

Local partagé 19 Rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

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English : La Coopérative des Savoirs propose Apéro tricot

L’événement La Coopérative des Savoirs propose Apéro tricot Clamecy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Clamecy Haut Nivernais

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