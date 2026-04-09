Visites commentées Clamecy, de Saint-Martin au parc d’Argence Office de tourisme de Clamecy Clamecy

Clamecy

Visites commentées Clamecy, de Saint-Martin au parc d’Argence

Office de tourisme de Clamecy 7-9 rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 10:00:00

fin : 2026-08-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-16 2026-08-06 2026-08-27

Envie de découvrir la ville à la campagne ? Nous vous invitons à venir déambuler dans les rues de Clamecy, accompagné des guides de la Société Scientifique et Artistique de Clamecy, à la découverte de l’histoire de ses édifices et de son magnifique parc Durée environ 1h30, départ 10h devant l’Office de Tourisme Attention ! Places limitées, réservations conseillées au 03 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr Gratuit .

Office de tourisme de Clamecy 7-9 rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Visites commentées Clamecy, de Saint-Martin au parc d’Argence

L’événement Visites commentées Clamecy, de Saint-Martin au parc d’Argence Clamecy a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Clamecy Haut Nivernais