La Coopérative des savoirs propose Qi Gong et danse contemporaine rue Vaugorges Clamecy
La Coopérative des savoirs propose Qi Gong et danse contemporaine rue Vaugorges Clamecy samedi 16 mai 2026.
Clamecy
La Coopérative des savoirs propose Qi Gong et danse contemporaine
rue Vaugorges Ancien CET Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16 12:30:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30
Avec la Coopérative des savoirs. Comment le Qi Gong et la danse contemporaine peuvent agir dans notre vie quotidienne ? Franck, étiopathe, comédien, praticien de Qi Dance, propose de nous initier au Qi Gong, aux danses du souffle et au Qi Dance. Le Qi Gong la danse du souffle, c’est le mouvement d’une pensée du souffle (qi) et d’une pratique pour le maîtriser (gong), une histoire asiatique locale devenue globale. Le Qi Dance est une convergence entre pratiques asiatiques, notamment chinoises (méditation, Qi Gong, Tai Ji Quan et arts martiaux Réservation obligatoire reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org. Etre là 5 à 10 mn avant la séance A partir du 16 mai, quand il fera beau, rendez-vous devant la ferme blanche (2e feu rouge à droite), pour pratiquer au bord de l’Yonne. En cas de doute, appelez Franck au 06 24 09 08 04 Gratuit .
rue Vaugorges Ancien CET Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org
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L’événement La Coopérative des savoirs propose Qi Gong et danse contemporaine Clamecy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Clamecy Haut Nivernais
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