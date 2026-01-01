Les Allumeurs des Toiles présentent Reedland film de Sven Bresser Cinéma Casino Clamecy

Les Allumeurs des Toiles présentent Reedland film de Sven Bresser

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19 18:00:00

fin : 2026-01-19 20:00:00

Date(s) :

2026-01-19 2026-01-20

CLAMECY Cinéma Casino Reedland — Drame policier de Sven Bresser Pays-Bas 1h51

Lorsqu’il découvre le corps sans vie d’une jeune fille sur ses terres, Johan, fermier solitaire, est submergé par un étrange sentiment. Alors qu’il s’occupe de sa petite-fille, il se lance à la recherche de la vérité, déterminé à faire la lumière sur ce drame. Mais le mal se cache parfois derrière les apparences les plus ordinaires…

Immersion flirtant avec le polar, au cœur de champs de roseaux, cette découverte néerlandaise intrigue et marque par son sens de la mise en scène. La révélation d’un auteur, Sven Bresser, et d’un acteur non professionnel qui fait ses débuts à l’écran, Gerrit Knobbe. Bande à part .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationallumeursdestoiles@gmail.com

English : Les Allumeurs des Toiles présentent Reedland film de Sven Bresser

