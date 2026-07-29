La Coopérative des savoirs propose Bases et accords simples pour débutants à la guitare Clamecy
mardi 4 août 2026 · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
La Coopérative des savoirs propose Bases et accords simples pour débutants à la guitare
Clamecy Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Yves propose de vous initier aux bases et accords simples. Venez avec votre guitare et du papier pour noter les tablatures Inscription obligatoire reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org Gratuit .
Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org
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English : La Coopérative des savoirs propose Bases et accords simples pour débutants à la guitare
L’événement La Coopérative des savoirs propose Bases et accords simples pour débutants à la guitare Clamecy a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Clamecy Haut Nivernais
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