Informations pratiques

Clamecy

La Coopérative des savoirs propose Bases et accords simples pour débutants à la guitare

Clamecy Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 11:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Yves propose de vous initier aux bases et accords simples. Venez avec votre guitare et du papier pour noter les tablatures Inscription obligatoire reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org Gratuit .

Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

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English : La Coopérative des savoirs propose Bases et accords simples pour débutants à la guitare

L’événement La Coopérative des savoirs propose Bases et accords simples pour débutants à la guitare Clamecy a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Clamecy Haut Nivernais