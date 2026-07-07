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Little Films Festival Rita et Crocodile Cinéma Casino Clamecy

mercredi 29 juillet 2026 · Cinéma Casino · Clamecy

Little Films Festival Rita et Crocodile Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Cinéma Casino
Adresse
41 Route de Pressures
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
6 6 6 Tarif réduit Tarif réduit

Clamecy

Little Films Festival Rita et Crocodile

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-08-01 11:10:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-01

Dans le cadre de Little Films Festival, projection de Rita et Crocodile – Tout public 40 mn De Siri Melchior
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!   .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   cinema.clamecy@orange.fr

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English : Little Films Festival Rita et Crocodile

L’événement Little Films Festival Rita et Crocodile Clamecy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Clamecy Haut Nivernais

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