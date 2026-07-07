Little Films Festival Rita et Crocodile Cinéma Casino Clamecy
mercredi 29 juillet 2026 · Cinéma Casino · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Little Films Festival Rita et Crocodile
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-08-01 11:10:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-01
Dans le cadre de Little Films Festival, projection de Rita et Crocodile – Tout public 40 mn De Siri Melchior
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !! .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cinema.clamecy@orange.fr
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English : Little Films Festival Rita et Crocodile
L’événement Little Films Festival Rita et Crocodile Clamecy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Clamecy Haut Nivernais
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