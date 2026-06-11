Randonnée découverte Espace Social des Vaux d’Yonne Espace Social des Vaux d’Yonne Clamecy
Randonnée découverte Espace Social des Vaux d’Yonne Espace Social des Vaux d’Yonne Clamecy lundi 3 août 2026.
Clamecy
Randonnée découverte Espace Social des Vaux d’Yonne
Espace Social des Vaux d’Yonne 6 rue des Granges Clamecy Nièvre
Tarif : 40 – 40 – 90 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-08-03
L’Espace Social des Vaux d’Yonne organise une randonnée découverte de camping en camping avec des défis nature et des activités fun tout au long du parcours Accrobranche, lancer de hache, visite des grottes d’Arcy, restaurants, initiation feu au silex, barbecue, baignades Environ 60 km de marche Pour les jeunes de 12-17 ans 14 places .
Espace Social des Vaux d’Yonne 6 rue des Granges Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19 espacejeunes.espacesocial@orange.fr
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English : Randonnée découverte Espace Social des Vaux d’Yonne
L’événement Randonnée découverte Espace Social des Vaux d’Yonne Clamecy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Clamecy Haut Nivernais
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