Randonnée découverte Espace Social des Vaux d’Yonne Espace Social des Vaux d’Yonne Clamecy

Clamecy

Randonnée découverte Espace Social des Vaux d’Yonne

Espace Social des Vaux d’Yonne 6 rue des Granges Clamecy Nièvre

Tarif : 40 – 40 – 90 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 09:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-08-03

L’Espace Social des Vaux d’Yonne organise une randonnée découverte de camping en camping avec des défis nature et des activités fun tout au long du parcours Accrobranche, lancer de hache, visite des grottes d’Arcy, restaurants, initiation feu au silex, barbecue, baignades Environ 60 km de marche Pour les jeunes de 12-17 ans 14 places .

Espace Social des Vaux d’Yonne 6 rue des Granges Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19 espacejeunes.espacesocial@orange.fr

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English : Randonnée découverte Espace Social des Vaux d’Yonne

L’événement Randonnée découverte Espace Social des Vaux d’Yonne Clamecy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Clamecy Haut Nivernais