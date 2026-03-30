Kino Moutarde Stage de réalisation de courts-métrages MLAC Clamecy

Kino Moutarde Stage de réalisation de courts-métrages

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Stage de réalisation de courts-métrages et projection finale des créations à la MLAC .

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 94 96 kinomoutarde@gmail.com

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English : Kino Moutarde Stage de réalisation de courts-métrages

L’événement Kino Moutarde Stage de réalisation de courts-métrages Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais